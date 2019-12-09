Liseli kızı minibüsle kaçırmaya kalkışan 3 kişi yakalandı

KARS'ta liseli M.B.'yi (17) okul önünden minibüse bindirerek kaçırmaya çalışan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Olay, 6 Aralık saat 16.00 sıralarında Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okuldan çıkan M.B. evine giderken, yanına yaklaşan ve tanıdığı olan bir kişi konuşarak elini omzuna attı. Bu kişi genç kızı minibüse kadar götürdü. Zorla minibüse bindirilen kızın yardım istemesi üzerine okulda görevli polis memuru, öğrenciler ve çevreden yetişen vatandaşlar müdahale etti. Ancak M.B.'yi minibüse bindiren şüpheliler, hızla hareket etti. Okul polisinin olayı bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, minibüsü yaklaşık 500 metre gittikten sonra durdurdu. Bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan kaçırma olayının 3 şüphelisi, Asayiş Şube Müdürlüğü CinayetGasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli 3 kişi, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevi gönderildi. Kaçırılan liseli M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



KARS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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