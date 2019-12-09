Sarıkamış’ta kaçak sigara ele geçirildi

Sarıkamış’ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde bir otobüste kaçak sigara ele geçirildi.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca Sarıkamış Karakurt Köyü mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyetlerinde durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada bir yolcuya ait olduğu tespit edilen faturasız ve irsaliyesiz toplam 2 bin 290 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olay ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında 27 nolu ÖTV kapsamında 32.060 TL idari para cezası kesildi. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KARS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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