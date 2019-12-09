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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kars’ta

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kars'ta partisinin teşkilat toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kars’ta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kars’ta partisinin teşkilat toplantısına katıldı.
AK Parti Kars İl Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve heyetinin Kars’ta olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çalkın’ın ardından partililere seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Çok imtihanlardan geçmiş bir siyaset hareketiyiz. Allah’a hamdolsun 18 senenin sonunda ufaktefek münferit olaylar hariç bu kadar büyük bir ailede yüzümüzü kızartacak, başımız öne eğdirecek hiçbir olaya rastlamadık. Ailenin bazı hayta çocukları vardır ama o haytalar zaman zaman teşkilatlarımızda olmuş mudur? Olmuştur. Fakat hep sınırlarını bilmiştir. Asla kendisine verilen emanete ihanet edecek, yüzümüzü kızartacak bir suçun içerisine girmemişlerdir. Bunu çok kıymetli buluyor, çok önemli buluyoruz” dedi.
AK Partinin içerisinde yer almış, en üst makamlarda bulunmuş ama yolunu şaşıranlarda hiç kuşkusuz çıktığını ifade eden Kandemir, “İşte son dönemlerde hep beraber görüyoruz, nefsine uyan, “ben” diyen, “ben olmazsam yanar tüm teşkilatlar, yanar Türkiye” diye düşünen, kendini merkeze koyanlar bizi anlamamışlar. Bizi anlayamazlar. Burada bulunan isimsiz kahramanlardan dava ahlakı öğrenin. Cebinde beş kuruş para olmadığı halde bu akşamki toplantıyı kaçırmamak için dolmuşa binemeyip karda, kışta yürüyen arkadaşlardan dava ahlakı öğrenin. PKK’nın tüm tehditlerine rağmen “ben varım ve var olacağım” diyenlerden dava ahlakı öğrenin. Yüreğini bu işin merkezine koyanlardan dava ahlakı öğrenin. Bin şükür bu davaya inanmış ahlakı, yaşamıyla şahitlik edecek şekilde bize yön gösteren bir ailenin fertleriyiz” diye konuştu.
“Bizim istikametimiz, yolumuz, aynı zamanda içinde yaşadığımız siperimiz öyle zikzak çizmeyiz biz, son nefesimize kadar var olacağız ve bu mücadelenin şahitleri, tanıkları ve tarihin bizzat yazıcıları olacağız.” diyen Kandemir, “İsmimizin anılmasını beklemeden yapacağız” bunları diyen, bu samimiyetle mücadele eden bir çatı bu çatı arkadaşlarımıza, böyle dava uğruna, dava ahlakına sahip arkadaşlarımız. Türkiye’nin seyrüseferini, nereden nereye geldiğini zaman zaman birbirimize hatırlatmamız lazım. Çok badirelerden geçtik, çok sıkıntılar atlattık, bunu beraber başardık. Birlikte bir tarih yazdık ve şimdi sadece içerde değil, dışardan bakıldığında da hakkın, hakikatin yanında duran bir lider ve onun ekibi olarak anılıyoruz. Bu şeref bize yeter. Çocuklarımıza öldüğümüzde bırakacağımız miras tam da bu olsun, arzu ederiz” şeklinde konuştu.
Aile hukuklarını muhafaza etmek gerektiğine dikkat çeken Kandemir, daha sonra şunları söyledi:
“Aramıza kötüyü ve kötülüğü sokmayacağız. Aramıza, bizim enerjimizi aşağıya çeken yani mutlaka eksikler olacak, bizim ahlakımızda eksikleri kapatmak olacak. Kusurları bulup, büyütüp afişe edip ortalığa döken değil, kusurları nasıl gideririz? Bunun mücadelesini yapmak var. Böyle olacağız. Karşımızdaki ittifakı görüyorsunuz, başaramadılar, başaramadılar, başaramadılar, “acaba nasıl oraları karıştırırız” dediler, bun fırsat vermeyeceğiz. Biz birbirimize emanetiz. İyi tanış olacağız, birbirimizi seveceğiz. Çünkü burada inşa ettiğimiz şey, bu 18 senede inşa ettiğimiz bu muazzam Türkiye Kalesi çok kıymetli ve önemli. Buradan Allah’ın izniyle Türkiye’yi çok güzel yerlere taşıyacağız. Bakın bu Barış Pınarı Hareketiyle beraber hamdolsun Türkiye pek çok problemini geride bıraktı. Bir defa karşımızda konumlananların durduğu yer manasında geride bıraktı. Göreceksiniz 2020’den itibaren çocuklarımıza, gençlerimize daha kolay iş bulacağız, beraber yaşayacağız, ticaret yapanlar daha rahat edecek, nefes alacak. Göreceksiniz özgürlükler, insan hakları anlamında Türkiye örnek ülke olmaya devam edecek. Yani Türkiye Allah’ın izniyle yukarıya doğru bir sıçrayışın tam arifesinde ve önümüzdeki 4 senede buna vesile olacak.”
Kandemir daha sonra partililerle bir araya gelerek sohbet etti.

KARS

09 Aralık 2019 Pazartesi

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