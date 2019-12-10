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Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne indi Yüzeyi 25 santim buz tutan gölde Atlı Kızak heyecanı İlk kez atlı ...

İHA

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan, Çıldır Gölü, kısmen dondu. 25 santim buz tutan gölde, atlı kızaklarla ilk gezintiye yapan yerli turistler, heyecanlı anlar yaşadı.

Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne indi Yüzeyi 25 santim buz tutan gölde Atlı Kızak heyecanı İlk kez atlı kızakla göl üzerinde kayan turistler heyecan dolu anlar yaşadı

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan, Çıldır Gölü, kısmen dondu. 25 santim buz tutan gölde, atlı kızaklarla ilk gezintiye yapan yerli turistler, heyecanlı anlar yaşadı.
Çıldır Gölü’nün başlangıç noktası olan ve Taşbaşı Köyü mevkiinde köylüler önce atlarını buz üzerine çıkardı. Ardından kızaklarla buzu test ettiler. Yaklaşık 25 santim donan gölde daha sonra yerli turistleri atlı kızaklarla gezdirdiler. Buzdan gelen ‘çıtırtı’ sesi ise misafirleri heyecanlandırdı.
“Uçağa binmiş gibi heyecan yaşadım”
İstanbul’dan Kars’a gezmen için gelen Serpil Gökyıldırım, “Çok güzel bir duygu, zaten buraya Çıldır Gölü’nde kızakla kaymak için gelmiştim. Harika bir duygu, donduğu için de çok sevindim. Uçağa binmiş gibi bir heyecan yaşadım” dedi.
“İnanılmaz gölün üzerinde böyle bir zevk muhteşem”
Tur operatörüyle ilk kez Kars’a geldiğini ifade eden Filiz Şenli, “Çok keyifli, ben zaten normalde kayak yapıyorum. Aynı onun verdiği huzur gibi, inanılmaz gölün üzerinde böyle bir zevk muhteşem, geldiğimize değdi. İlk andan itibaren anladık. Çok keyif aldık. Ortam çok güzel” diye konuştu.
Kars’ı görmek istediğine belirten Saniye Okay, “Çok güzel, zaten buraları görmek istemiştim. Gördüğüm için çok mutluyum. Atlı kızakla kaymak çok güzeldi. Gerçekten heyecan vericiydi. Çok mutlu oldum. Gelsinler buraları görsünler. Zaten Türkiye’nin her tarafı cennet, Kars’ta ayrı bir güzel” şeklinde konuştu.
“Bu dönemde buz tutmuyor dediler”
Kars’a ikinci kez geldiğine dikkat çeken Arzuhan Çarıkçı, şunları söyledi:
“Çok güzeldi. Ben zaten ikinci gelişim Kars’a ama Çıldır Gölü’ne gelmemiştim. Tekrar çok hayran kaldığım için geldim. Bir de buz tutması benim için bir şans oldu. Bu dönemde buz tutmuyor dediler. Ama bence çok heyecanlı, güzeldi, çok memnun kaldım. Kars İstanbul’da çok popüler, millet sıra bekliyor gelmek için bildiğim kadarıyla, bende kendimi şanslı sayıyorum.”
Çıldır Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Havaların soğuması ve gölün buz tutmasıyla Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle Kars’a gelenler soluğu Çıldır Gölü’nde alıyor. Taşbaşı Köyü’nde göl kıyısında bulunan Yunus Daşdemir’in yerine gelen misafirler, burada hem dinlenme imkanı buluyor, hem de göz üzerinde atlı kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

KARS

10 Aralık 2019 Salı

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