Kars’ta kaçak avlanan bir kişiye 773 lira ceza kesildi

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Kars’ta kaçak avlanan bir kişi DKMP ekiplerince suçüstü yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü’nce denetim aralıksız devam ediyor. DKMP ekipleri, Av Koruma ve Kontrollerinde kaçak avlanan bir kişi suçüstü yakaladı.

Yakalanan kaçak avcının malzemelerine el koyulurken, kaçak avlandığı belirlenen avcı hakkında 773 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Kars’ta özellikle av sezonunun başlamasıyla birlikte DKMP Şube Müdürü Murat Doğanay ve ekibi sürekli arazide kontrollerde bulunuyor. Kaçak avlanmanın önüne geçilmesi için denetimler yapan DKMP ekipleri, kaçak avcılara adeta göz açtırmıyor.

DKMP ekiplerince denetimlerim aralıksız devam edeceği öğrenildi.

KARS 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

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