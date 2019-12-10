Vali Öksüz’ün okul ziyaretleri devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Öksüz’ün okul ziyaretleri devam ediyor

İHA

Kars Valisi Türker Öksüz'ün okul ziyaretleri devam ediyor. Vali Öksüz, ziyaret ettiği okullarda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geliyor.

Vali Öksüz’ün okul ziyaretleri devam ediyor

Kars Valisi Türker Öksüz’ün okul ziyaretleri devam ediyor. Vali Öksüz, ziyaret ettiği okullarda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geliyor.
Kars Valisi Türker Öksüz, belirli periyotlarla gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında FaikFikriye Torunoğulları Sağlık Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Öksüz, sınıfları gezdi ve öğrenciler ile sohbet ederek nasihatlerde bulundu.
Okul hakkında yetkililerden bilgiler alan Öksüz, daha sonra okulda bulunan kütüphane, bilişim ve teknoloji sınıfı ile İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde bir takım incelemelerde bulundu.
Daha sonra okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir toplantı yapan Vali Türker Öksüz, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve okulub eğitim açısından hangi aşamada olduğunu tespit etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.
Devlet olarak en öncelikli konunun eğitim ve öğretim konusu olduğunu ve öğretmenliğin önemine değinen Öksüz, öğretmenliğin zor, meşakkatli ve sabır isteyen bir meslek olduğunu, çocukların gelişiminde ve yarınlara hazırlanmasında aileler ile birlikte öğretmenlere çok büyük ve önemli görevler düştüğünü söyledi.
Vali Öksüz, “FaikFikriye Torunoğulları Sağlık Meslek Lisesi’nin ilimizdeki önemli okullardan biridir. Öğretmelerimiz öğrencilerini, akademik olarak yetiştirilmesinin yanında milli ve manevi değerlerine bağlı, temel insani değerleri benimsemiş, vatanına, milletine bağlı, insanlara faydalı bireyler olarak yetiştirmelidir. Eğitimin ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde hayati bir önem taşıyor. Eğitimi bulunduğumuz noktadan daha ileriye taşımada çok önemli gayretlerimiz var” dedi.
Öksüz, “Kars’ın lise ve üniversiteye girişteki başarı düzeyini daha üst seviyelere taşımak zorundayız. Hem Kars olarak hem de ülke olarak ileriye gitmek zorundayız. Daha gelişmiş, daha kalkınmış bir ülke olmak istiyorsak bunun en önemli şartlarından biri de Milli Eğitimde çağın şartlarını karşılamaktır. Kars’ın kültürel zenginliği ve köklü tarihi geçmişinin yanında soğuk iklim ve sahip olduğu bazı dezavantajlı durumların eğitim ve öğretime olumsuz yansıması oluyor. Bu olumsuz etkilerin en az indirilmesi adına öğretmenlerimize de büyük görev düşüyor. Öğrencilerimizin başarı sıralamasının ve başarı grafiğinin yükseltilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonuna paralel olarak eylem planı hazırladık. Hazırlanan eylem planımızın uygulamaya konulmasıyla inşallah başarı düzeyimizi daha yükselteceğimize inanıyoruz. İlimizde eğitimde istenilen başarı oranını yakalamak adına Valilik olarak LYS ve TYT sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sınav kültürüne alışması ve pratik kazanmalarına yönelik her ay deneme sınavına girmeleri için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Eğitimde başarı için etüt çalışmalarının çok önemlidir. Bu nedenle, ders saatleri dışında etüt çalışmalarına önem vermemiz gerekiyor. Siz değerli öğretmenlerimizin müfredattaki derslerin dışında öğrencilerimizin kalbine, ruhuna dokunmamız, manevi yönden de eğitmemiz gerekiyor. Yapılacak çalışmalar için eksikler ve ihtiyaçlar konusunda her zaman sizlerin yanındayız. Bundan sonra hedefimiz, eğitimde Türkiye ortalamasının üstüne çıkmış, mümkünse ilk sıralarda kendisine yer bulmuş bir şehir olmalıdır” diye konuştu.
Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler bir süre öğrencilerle sohbet etti. Vali Öksüz, daha sonra okuldan ayrıldı.

KARS

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 14:27
  • AKŞAM 16:47
  • YATSI 18:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta kaçak avlanan bir kişiye 773 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kars’ta kaçak avlanan bir kişiye 773 lira ceza ...
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne indi Yüzeyi 25 santim buz tutan gölde Atlı Kızak heyecanı İlk kez atlı kızakla göl üzerinde kayan turistler heyecan dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne indi Yüzeyi 25 santim ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kars’ta
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ...
Sarıkamış’ta kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta kaçak sigara ele geçirildi
Liseli kızı minibüsle kaçırmaya kalkışan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Liseli kızı minibüsle kaçırmaya kalkışan 3 kişi ...
Gelin geldiği Kars'ta 150 sporcuya tekvando öğretiyor
YEREL HABERLER Gelin geldiği Kars'ta 150 sporcuya tekvando öğretiyor
Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı Liseli kızı kaçırma anları kamerada
YEREL HABERLER Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar ...
Kars VHO ‘Buzağı Tendon Problemleri’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kars VHO ‘Buzağı Tendon Problemleri’ eğitimi verildi
Tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın sahibi kim? Tarihi konak yıkıldı, yıkılacak
YEREL HABERLER Tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın sahibi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X