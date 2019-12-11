Minik öğrencilerden Kaymakam Koç’a ziyaret

Arpaçay’da anaokulu öğrencileri Kaymakam Abdil Koç’u makamında ziyaret etti.

Arpaçay’da anaokulu öğrencileri hem devletin kurumlarını tanımak hem de meslekler hakkında bilgi edinmek amacıyla öğretmenlerin rehberliğinde Kaymakamlığa geldi. Minik öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Abdil Koç, bir süre minik öğrencilerle sohbet etti. Öğrencileri dinleyen Koç, daha sonra mesleğini ve kurumunu anaokulu öğrencilerine anlattı. Sıcak ortamda geçen ziyarette, minik öğrenciler zaman zaman sordukları sorularla kaymakam Abdil Koç’u terletti. Koç, ziyaret anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Anaokulu öğrencileri ziyaretin ardından kaymakamlıktan ayrıldı.

KARS 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

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