Sibirya soğukları Kars’ta etkili oluyor

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Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta sabah erken saatlerde termometreler eksi 11’i gösterdi. Evlerinin camlarının buz tuttuğu kentte Kars Çayı’ndan adeta buz aktı.

Sibirya soğukları Kars’ta hüküm sürüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 15’lere düştüğü kentte vatandaşlar, araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek soğuktan korumaya çalışıyor. Soğuk havanın etkili kentte vatandaşlar soğuktan sıkı sıkı giyinerek sokağa çıktı.

Kars’ta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. Aşırı soğuklardan Çıldır Gölü’nün bir kısmı dondu. Hava sıcaklığı Kars’ta gece eksi 15 derece ölçülürken sabah saatlerinde termometreler eksi 11’i gördü.

KARS 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:48

YATSI 18:13

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