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Kars’ta hava yolu ulaşımında düşüş yaşandı

İHA

Kars Harakani Havalimanında 2019'un Kasım ayı yolcu sayısı belli oldu. Yolcu trafiğinde geçen yılın Kasım ayına göre bu yıl yüzde 11 oranında düşüş yaşandı.

Kars Harakani Havalimanında 2019’un Kasım ayı yolcu sayısı belli oldu. Yolcu trafiğinde geçen yılın Kasım ayına göre bu yıl yüzde 11 oranında düşüş yaşandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Kasım sonu itibariyle havalimanlarından yararlanan yolcu sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre; Kars Harakani Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı 2019 Kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.
2018’in Kasım ayında 531 bin 585 kişi iç hattan faydalanırken, 2019’un aynı döneminde ise 471 bin 798 kişi Kars Harakani Havalimanından yararlandı. 2018’in Kasım ayında 3 bin 745 iç hat ve 10 dış hat uçuşu olmak üzere toplam 3 bin 755 uçuş gerçekleşirken, 2019’un Kasım ayında 3 bin 204 iç hat ve 8 dış hat olmak üzere toplam 3 bin 212 uçuş gerçekleşti.
2019’un Kasım ayında önceki yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı yüzde 11 oranında azaldı.
Ayrıca Kars Harakani Havalimanı’nda 2019 yılının Kasım ayında önceki yılın aynı dönemine göre ticari uçuşta da yüzde 14 azalma yaşanarak 2 bin 869 oldu. Yük taşımacılıkta da yüzde 10 azalma yaşanırken 2019’un Kasım ayında 4 bin 307 ton yük taşındığı açıklandı.

KARS

11 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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