Kağızman’da sahte parayla hayvan alanlar yakalandı

Kağızman’da köylüden aldıkları hayvanların karşılığında sahte para veren 2 kişi, hayvan sahibinin paraların sahte olduğunu anlamasıyla kısa sürede yakalandı.

Kars’ın Kağızman ilçesi’ne bağlı Ortaköy Köyde 1 kişiye ait 9 büyükbaş hayvanı 34 bin 600 TL karşılığında satın alan şüpheli 2 kişi, bölgeden ayrıldıktan sonra hayvan sahibi almış olduğu paraların sahte olduğunu fark etti. Bunun üzerine hemen 156 Jandarma İhbar Hattı arayan köylü durumu anlatarak şikayetçi oldu.

Köylünün olayı bildirmesinin ardından Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda şüpheli 2 kişi araçla kaçmaya çalıştıkları esnada yanlarındaki bir miktar sahte para ile birlikte kıs kıvrak yakalandı.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin üzerinde ve hayvan sahibine verdikleri toplam değeri 39 bin 750 TL sahte olduğu değerlendirilen 200, 100 ve 50 TL’lik banknotlar halinde para ele geçirilirken, şüpheliler ise gözaltına alındı.

Sahte paralara el koyan jandarma, sahte para ile alınan hayvanları ise Selim İlçesi Oluklu Köyü’nde bir kişiye ait ahırda ele geçirilerek sahibine teslim etti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

KARS 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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