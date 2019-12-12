Hakkında 26 yıl hapis cezası vardı Kars’tan Gürcistan’a kaçmak üzereyken yakayı ele verdi

Kars’ta hakkında 2 suçtan toplam 26 yıl 107 gün hapis cezası olan firari mahkum Gürcistan’a kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu kapsamında 2 dosyadan 26 yıl 107 gün hapis cezası bulunan, C.Ö. isimli mahkum, Kars Açık Cezaevi’nden tedavi olmak için geldiği Kars Harakani Devlet Hastanesi’nden kaçtı.

Hastaneden firar eden C.Ö.’nün Gürcistan’a kaçacağı bilgisini alan Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde Halitpaşa Caddesi üzerinde yaptığı operasyonla C.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

Gürcistan’a kaçma hayalleri kuran ancak polisin titiz çalışmasıyla yakalanan C.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından Adliye’ye sevk edildi. C.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine gönderildi.

KARS 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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