Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Eşini döverek öldürmüştü! Bir iğrençliği daha varmış!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü.

Karslılar sabah güne kar yağışı ile başladı. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, Belediye ve Özel İdare ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ederken, kar yağışından en çok yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kars Hanlar Geçidi ile Kars Göle yolu Boğatepe Geçidi’nde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışının Kars’ta etkisin artırması bekleniyor.

KARS 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:48

YATSI 18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.