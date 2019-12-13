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AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İHA

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle parti binasında bir araya geldi.

AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle parti binasında bir araya geldi.
7. İl Olağan kongresi hakkında basın mensuplarını bilgi veren Başkan Adem Çalkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kongreye devam edeceklerini belirtti.
Biliyorsunuz benim kongremde yani 6. Olağan Kongremize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, teşrif etmişlerdi, inşallah 7. İl Olağan Kongresine de teşrif etmelerini, şereflendirmelerini bekliyoruz diyen Çalkın, “Bugün hem 7. Olağan Kongremiz Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Teşkilat Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir’in talimatlarıyla bu süreç başlamış oldu. Öncelikle 7. Olağan Kongre sürecimizin AK Partimize, Kars’ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Kongreler bizim düğün gibi yaptığımız, siyasetçinin düğünü dediğimiz, demokrasinin şenliği, düğünü dediğimiz eylemlerdir. Burada öncelikle delege seçimlerinde başlamak suretiyle daha sonra delegeler belirlenir, delegeler belirlendikten sonra kongre süreçleri başlar. Kongre süreçlerinde ilçelerden, beldelerden başlar, beldelerden ilçelere, ilçelerden de en son il kongresi düzenlenir ve akabinde bütün iller bittikten sonra da inşallah takriben 20202021 gibi de büyük kongremizi yaparak Allah’ın izniyle AK Parti bu kongre sürecini tamamlayacak. İlimiz özeline gelince 1 beldemiz, 7 ilçemiz, 1 Merkez ilçemiz olmak üzere 8 kongre düzenleyeceğiz, Allah nasip ederse bunların kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerini düzenleyeceğiz, en sonunda da inşallah yine il kongremizi yapacağız, kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerini yaparak bizlerde ilimiz özelinde inşallah bu kongre sürecini tamamlamış olacağız. Bu süreçte geçen haftadan beri delege seçimlerini yapmaya başladık. Akyaka, Arpaçay, Digor, Selim ve Merkez ilçemizde delege seçimlerimizi tamamladık nasip olursa önümüzdeki haftalarda da Kağızman, Sarıkamış ve Susuz ilçelerimizde delege seçimlerimizi tamamlayıp 1 Ocak’tan sonra ilçe kongrelerimize başlayacağız” dedi.
AK Parti’nin Kars’ta güçlü bir siyasi parti olduğunu ve 27 bin 700 civarında üyesi bulunduğunun altını çizen Başkan Çalkın, “Tabi AK Parti istişare partisi, yenilenmeyi seven bir parti, ilçeler bazında söylüyorum; bizlerde bu kongre sürecinde arkadaşlarımızdan bir kısmıyla yola devam edeceğiz, bir kısım arkadaşlarımız kongreye gitmeyecekler onlar yerlerine başka arkadaşlarımızı bırakacaklar, inşallah bu davayı onlarla beraber yürüyeceğiz. Bunları önümüzdeki günlerde sizlerde göreceksiniz, bu takvim işliyor. Nasip olursa bu süreci tamamladıktan sonra da inşallah yenilenmiş, daha diri, daha katılımcı bir ekiple, teşkilatla yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Büyük bir aileyiz, Kars özelinde 2 Milletvekilimiz var, 5 belediye başkanımız var, 8 ilçe başkanımız var, 1 belde başkanımız var bununla birlikte bu yönetimlerde 430 arkadaşımız şu anda aktif görev yapıyor, il ve ilçe yönetimlerinde. 37 Belediye Meclis Üyemiz bulunmakta, 12 İl Genel Meclis Üyemiz var ve bu ekip toplam 486 kişilik aktif yönetim sayısına sahip ve biz bu şekilde Kars’ta güçlü bir siyasi partiyiz. 27 bin 700 civarında da üyemiz var. Üyelerimizle her zaman iletişim halindeyiz, istedikleri zaman partimize ulaşabiliyorlar, diledikleri zaman bizlere ulaşabilme imkanları var, bizde teşkilat olarak teşkilatlardan gelen bir genel başkana sahip olduğumuz için, hakikaten teşkilat yapımız çok güçlü ve birlik beraberliğe kardeşliğe dayanan istişareye dayanan köklü bir gelenekten gelen bir teşkilat yapımız var. Rabbim utandırmasın, inşallah bizler de bu kongre sürecini devam ettiriyoruz, hep birlikte bunu da izleme şansımız olacak, hep beraber takip edeceğiz” diye konuştu.
Bazı ilçe başkanlarının istifalarının istendiği söyleniyor, bu bilgi doğru mudur? Sorusuna ise Başkan Çalkın, “Bazı gazeteci arkadaşlar bizimle istişare etmeden, görüşmeden, konuşmadan buraya gelen koordinatörlerimiz ve misafirlerimiz oluyor oluyor bu çok doğal, bunlar geldiği zaman adam hemen yazı veriyor, “4 ilçe başkanının istifası alındı” Alındı. Alınan bir şey yok. Ama “alındı” diye yazıyor. Bir gün sonra o ilçe başkanımız çıkıyor ilçesinde bir faaliyet yapıyor Twitter’dan haber paylaşıyor, peki bu yerel gazetenin artık imajı insanlar nezdinde farklı bir noktaya geliyor, o arkadaşlarımız da yıpranıyor. Bizde istifa söz konusu şimdilik değil, bundan sonra “istifa değil, kongreye gitmeme” kararı aldık. Zaten bir arkadaşımız biliyorsunuz merkez ilçe başkanımız istifa etti, onun yerine yeni merkez ilçe başkanı arkadaşımız atandı ve o da kongre için hazırlıklarını yapıyor” yanıtını verdi.
“Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kars 6. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Kars’a gelmişti, 7. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere tekrar Kars’a gelecek mi?” sorusuna ise Başkan Çalkın, “Biliyorsunuz benim kongremde yani 6. Olağan Kongremize Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif etmişlerdi, inşallah 7. İl Olağan Kongresine de teşrif etmelerini, şereflendirmelerini bekliyoruz inşallah, 6. Olağan Kongremize adaydık ve seçildik, Allah nasip kısmet ederse yolumuza devam ediyoruz. İlçelerimizi yeniliyoruz, yeni süreci başlattık. Elbette ki aday adaylığımız, sabit muhafaza edilmiş, inşallah yeni süreçte de hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Aday olan arkadaşlarımız da bizim kardeşlerimiz, şimdiye kadar resmen duyuran kimse yok ama etraftan duyduğumuz insanlar var. Onlar da bu ailenin bir ferdidir, herkes bu göreve layıktır, onlarda başımızın tacıdır, her zaman kapımız açıktır. AK Parti herkese açık bir partidir, demokrasi burada işliyor, herkes bu yöndeki hakkını kullanabilir” şeklinde cevap verdi.

KARS

13 Aralık 2019 Cuma

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