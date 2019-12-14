Kars 36 Spor’un Trabzon yolculuğu başladı

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlardan Kars 36 Spor, deplasmanda oynayacağı DSİ Karadeniz Spor’ karşılaşması için Trabzon’a hareket etti.

KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda çalışmalarını tamamlayan yeşil beyazlı ekibin Trabzon yolculuğu başladı. Geceyi Trabzon’da geçirecek olan Kars 36 Spor, 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 13.00’de Ahmet Suat Özyazıcı Stadında oynanacak.

Öte yandan Kars 36 Spor, DSİ Karadeniz Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Ankara Bölgesi hakemlerinden Hakan Aktaş yönetecek. Aktaş’ın yardımcılıklarını ise Murat Aydın ve Ensar Alıklı yapacak.

KARS 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:48

YATSI 18:14

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