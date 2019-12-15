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2020 yılında Arpaçay’ın çehresi değişecek Başkan Erçetin Altay, “2020 yılı Arpaçay için atılım yılı olacak. ...

İHA

Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca hayata geçirilen projeler, ilçenin çehresini değiştirdi.

2020 yılında Arpaçay’ın çehresi değişecek Başkan Erçetin Altay, “2020 yılı Arpaçay için atılım yılı olacak. Arpaçay’ı adına yakışır bir ilçe haline getireceğiz”

Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca hayata geçirilen projeler, ilçenin çehresini değiştirdi.
Göreve başladığı günden itibaren ilçenin darboğaz sorunlarını çözen Belediye Başkanı Erçetin Altay ilçenin gelişmesi, kalkınması ve modern hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.
Başta alt yapı olmak üzere Arpaçay’da önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Erçetin Altay, “Göreve geldiğimiz 2014 yılında Arpaçay’ın dağ gibi sorunları bizi bekliyordu. Kanalizasyon, içme suyu şebekesi, yol, kaldırım, park ve bahçe gibi çok sayıda sorun vardı. İlk olarak alt yapıdan başladık. Kanalizasyon, içme suyu şebekesini yeniledik” dedi.
AK Parti’nin gücüyle çok önemli işlere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Erçetin Altay, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yapan Ahmet Arslan, Tarım ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın’ın destekleriyle Arpaçay’ın giriş çıkış yollarının 40 santim sıcak asfalt yapıldığını söyledi.
Başkan Erçetin Altay, “Arpaçay'a hizmet ediyoruz. Yollarımız, kaldırımlarımız, kanalizasyon çalışmalarımız, içme suyu şebekesi çalışmalarımı yüzde 95 seviyesinde tamamladık. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Arpaçaylılara çok önem verem 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yapan Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç girişimleriyle ilçenin giriş çıkış noktaları sıcak asfalt olarak Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce yaptırıldı. Belediye olarak bizde ilçe merkezinin yollarını yaptık. Arpaçay’ın yapılan yollarla çehresi adeta değişti. Bunun yanında ilçe merkezinde parklarımızı yaptık. Bir kısmını tamamladık, bir kısmı da 2020 yılına kaldı. 2020 yılı inşaat sezonunda diğer parklarımızı tamamlayarak vatandaşlarımız hizmetine açacağız. Mahalle aralarında kaldırım ve yol çalışmalarımız devam edecek. Alta yapısı tamamlanan caddeleri hızlı bir şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Biz göreve hizmet etmek için talip olduk yeniden vatandaşlarımızı teveccühü ile başkan seçildim. Bu dönem Arpaçay için atılım yılı olacak. Arpaçay’ı adına yakışır bir ilçe haline getireceğiz” diye konuştu.
Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca ilçenin giriş çıkışlarının yanı sıra ilçe merkezinde birçok caddenin alt yapı sorunu çözüldü. Yol ve kaldırımları yapıldı. Arpaçay’da 2020 yılı inşaat sezonunda yarım kalan parklar tamamlanacak. Mahalle ve ara caddelerin yol ve kaldırımları bitirilecek. Belediye 2020 yılı inşaat sezonunda Arpaçay’ın adeta çehresini değiştirecek.

KARS

15 Aralık 2019 Pazar

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