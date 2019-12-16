Kars’ta kablo hırsızları yakalandı

Kars’ta Türk Telekom Müdürlüğü’ne ait telefon ve internet kablolarını keserek çalan 2 kişi yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, son bir hafta içerisinde merkez Halitpaşa ve Aydınlıkevler mahallelerinde meydana gelen telefoninternet kablosu hırsızlığı olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda kablo hırsızlığını gerçekleştiren zanlıların kimlik ve ikametgah bilgileri tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen K.A. ve Ö.A.’yı yakalamak için düğmeye bastı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden K.A.’yı kablo kesmekte kullandığı demir kesme makası ve Türk Telekom Müdürlüğüne ait direklerden kestiği 100 metre uzunluğundaki kablo ile birlikte suçüstü, Şüpheli Ö.A.’yı ise olay sonrası gizlendiği adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerden ele geçirilen telefoninternet kablosu Kars Türk Telekom Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

KARS 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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