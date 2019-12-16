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Otelde prizden çıkan yangın korkuttu

İHA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu Oteller bölgesinde bir otelde elektrik prizinden çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu Oteller bölgesinde bir otelde elektrik prizinden çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Oteller bölgesinde bir otelde elektrik prizinden yangın çıktı. Yangına hemen müdahale eden otel personeli ve itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Otel Genel Müdürü Özgür Babayiğit yaptığı açıklamada, "Otelimizin sadece bir odasında çıkan yangına hemen müdahale edildi. Yaklaşık 20 dakika içerisinde yangın kontrol altına alındı” dedi.
Otel müşterilerinden Özer Ayık ise, “Çok ucuz atlatılan bir yangın vakası. Bir otel odasında meydana geldi. Hemen çok kısa sürede müdahale edildi. Otelde fazla kalan kimse yoktu. Diğer odalara ve katlara sıçramadan söndürüldü” dedi.

KARS

16 Aralık 2019 Pazartesi

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