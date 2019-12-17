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(Özel) Gençlerin Çıldır Gölü’nde buzla sınavı Altında su görünün ince buz üzerinde kaydılar

İHA

Kısmen donan Çıldır Gölü üzerine çıkan gençler, cam gibi buz üzerinde kayarak gönüllerince eğlendi. Çıktıkları buz üstüne buzun ‘çatırtı’ sesine aldırış etmeden kaymanın tadını çıkardılar.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Kars ve Ardahan sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşlar göle gelerek buz üstünde yürüyüş yaptı, çocuklar gibi dakikalarca kaydı.
Hava sıcaklığının geceleri eksi 18 derecelere kadar düştüğü Çıldır Gölü’nün bazı bölümleri yaklaşık 35 santim buzla kaplandı. Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini ziyaretçilerine hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı. Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl tadına doyulmayan manzaralar ortaya çıkarttı.

“Korkulacak bir şey yok”
Taşbaşı köyünde ikamet eden Sinan Daşdemir, Çıldır Gölü’nün çok güzel olduğunu ve her mevsim görülmesi gerektiğini belirtti. Daşdemir, “Çıldır Gölümüzün güzelliği bu, alta balıkları bile görüyorsunuz. Şu an cam buz, berrak paten bile yapılır. Çok güzel atmosfer var. Köyümüzün güzelliği, gölümüzün güzelliği, doğamızın güzelliği, buzumuz korkulacak hiçbir şeyi yoktur” dedi.

“Burası erken buz tutuyor”
Geceleri hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düştüğünü ifade eden Dural Daşdemir, “Burası gölün giriş tarafı, sığ bölgeleri, büyük bir taraf ama sığ bölgesi olduğu için burası biraz daha erken buz tutuyor. Şuan yaklaşık 3035 santime ulaştı buzun kalınlığı, bazı arkadaşlarımız korkuyor. Buz mevsim, bunun mevsimle alakası yok. Hava soğukluğu ile alakalı bir durum, eksi 18’lerde, 20’lerde bizim bizim burası gece böyle seyrediyor” diye konuştu.
Cam gibi ve adeta altındaki suyun göründüğü buz üzerine bir süre kayan ve birbirleriyle şakalaşan gençler, buzdan gelen ‘çıtırdı’ seslerine aldırış etmeden dakikalarca kaydı. Buz tutan gölde hem kayan, hem de bölge gelen misafirleri atlı kızaklarla kaydıran gençler, Çıldır Gölü’nün her mevsim görülmesi gerektiğine dikkat çektiler. Gençlerin buz üzerine yansıması ise ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

KARS

17 Aralık 2019 Salı

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