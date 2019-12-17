Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars 36 Spor, DSİ Karadeniz Spor karşılaşmasının yankıları sürüyor Başkan Muharrem Yıldız hakemin ...

İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kars 36 Spor, Trabzon deplasmanında uzatma dakikalarında yediği gollerle DSİ Karadeniz Spor'a 20 mağlup olmasının yankıları Kars'ta sürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kars 36 Spor, Trabzon deplasmanında uzatma dakikalarında yediği gollerle DSİ Karadeniz Spor’a 20 mağlup olmasının yankıları Kars’ta sürüyor.
Trabzon deplasmanında rakibi karşısında 2 futbolcusunun kırımızı kart gördüğü ve 9 kişiyle karşılaşmanın 90’ıncı dakikasını 00 tamamlayan uzatma dakikalarında yediği 2 golle sahadan mağlup ayrılan yeşil beyazlı ekibin Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi.
Ankara Bölgesi hakemlerinden Hakan Aktaş ve yardımcıları Murat Aydın ile Ensar Alıklı’nın karşılaşmadaki tercihlerini Trabzon ekibinden yana kullandıklarını ve 2 oyuncularının kırmızı kartla atılmasına rağmen, 90 dakikayı 00 tamamlandıklarını ifade eden Muharrem Yıldız, haksızlığa maruz kaldıklarını belirtti.
Kars 36 Spor Başkanı Muharrem Yıldız, “Trabzon deplasmanımda birinci devrenin son maçını oynadık. Ankara Bölgesi’nden oluşan hakemler daha maçın 10. dakikasında bizim sporculara çaldığı yanlış düdüklerle psikolojik bir baskı oluşturdu. 27 dakikada 8 numaralı oyuncumuz Bilal’e kırmızı kart vererek 10 kişi kaldık. 65. dakikada 10 numaralı oyuncu Mahmut’a sarı kart 68. dakikada 10 numaralı oyuncumuz Bilal’e ikinci sarı kartla oyun dışı bıraktı takım 9 kişiyle çok üstün bir oyun sergiledi. 90 dakika 00 eşitlik bozulmadı. Hakem 7 dakika uzatma verdi ve Trabzon takımı golü uzatmanın 6’ıncı dakikasında golü atı. Hakem maçı bitirmedi. Tartışma ve kargaşa oldu. ikinci gol uzatmanın 12’nci dakikasında geldi ve maçı bitirdi. Bu vicdansızlık değil mi? Bu çocukların hayalini yıkmak bu kadar basit olmamalı, bunların bir cezası olmalı yaptıkları yanına kar kalmamalı” diye tepki gösterdi.
Kars 36 Spor sporcularının emeklerinin gasp edildiğini ileri süren Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, Kars 36 Spor DSİ Karadeniz Spor karşılaşmasında yaşananları Merkez Hakem Komitesi (MHK)’ya taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

KARS

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:28
  • AKŞAM 16:49
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Gençlerin Çıldır Gölü’nde buzla sınavı Altında su görünün ince buz üzerinde kaydılar
YEREL HABERLER (Özel) Gençlerin Çıldır Gölü’nde buzla sınavı Altında ...
Kars VHO Veteriner Hekimler yıllık değerlendirme toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER Kars VHO Veteriner Hekimler yıllık değerlendirme ...
Otelde prizden çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Otelde prizden çıkan yangın korkuttu
Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın paniği
YEREL HABERLER Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın paniği
Kars’ta kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Kars’ta kablo hırsızları yakalandı
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın 5 yıldızlı otelde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın 5 yıldızlı otelde ...
Kars’ta Şeker Fabrikası işçileri Başkan Adem Çalkın ile görüştü
YEREL HABERLER Kars’ta Şeker Fabrikası işçileri Başkan Adem Çalkın ...
Sarıkamış’ta 120 bin liralık hırsızlık olayının zanlıları yakalandı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta 120 bin liralık hırsızlık olayının ...
Sünnet düğünündeki takılarla okul ve yurt yaptırdı
YEREL HABERLER Sünnet düğünündeki takılarla okul ve yurt yaptırdı
2020 yılında Arpaçay’ın çehresi değişecek Başkan Erçetin Altay, “2020 yılı Arpaçay için atılım yılı olacak. Arpaçay’ı adına yakışır bir ilçe haline getireceğiz”
YEREL HABERLER 2020 yılında Arpaçay’ın çehresi değişecek Başkan ...
Kadın cinayeti sanığına müebbete mahkeme başkanından karşı oy
YEREL HABERLER Kadın cinayeti sanığına müebbete mahkeme başkanından ...
(ÖZEL) 2 bin metreden görüntüsü çekilen Allahuekber Dağları, kendine hayran bıraktı
YEREL HABERLER (ÖZEL) 2 bin metreden görüntüsü çekilen Allahuekber ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X