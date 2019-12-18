Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti kurudu Kuruyan Kuyucuk Gölü’nden artık kuş sesleri yükselmiyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk Ramsar alanı olan Kuyucuk Gölü tamamen kurudu. Kuyucuk Gölü’nde yaşayan kuş türleri bölgeyi terk ederek, başka sulak alanlara gitti. Kuruyan gölden ise artık kuş sesleri yükselmiyor.

Kars’a 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve yapay adaya sahip, Doğu Anadolu’nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu’nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, hiçbir önlem alınmadığı için herkesin gözleri önünde hızlı bir şekilde kuruyarak özelliğini kaybetti.

Bünyesi’nde yaklaşık 230’un üzerinde kuş barındıran ve her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlayan Kuyucuk Gölü görenlerinde içini sızlatıyor.

1997 yılında 13 metre derinlikte olan Kuyucuk Gölü yanlış su kullanımı yüzünden sürekli düştü. En son 2014 yılında kuruma noktasına gelen göle, çevreye yapılan gölet ve barajlarda biriken sular verilmezken, kalıcı bir çözüm ise bulunamadı. Göl beslenemediği için sıcak geçen yazın da etkisiyle kalan su da buharlaştı. Kuş seslerinden bile yoksun kalan göl, 2019 yılında tamamen kuruyarak çöle döndü.

Öte yandan tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü’nün yeniden canlanması için Kars Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortak bir çalışma başlatarak, yapılan çalışmalar doğrultusunda DSİ, göle 140 metre derinlikte sondaj kuyusu açtı. DSİ açılan sondaj kuyusundan Kuyucuk Gölü’ne borulu sistemle su vermeyi düşünüyor.

Arpaçay’a bağlı, Akyaka yolu üzerinde bulunan ve Türkiye’nin, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13'üncü alanı olan Kuyucuk Gölü, Kars kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Arpaçay sınırlarında yer alıyor. Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikte bulunuyor. Adını da bitişiğindeki Kuyucuk köyünden alan Kuyucuk Gölü’nde kurumadan önce Angut, Sakarmeke, Yeşilbaş ördek, Kara boyunlu batağan, Sığırcık ve Boz kaz gibi 232 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyordu.

KARS 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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