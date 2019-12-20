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Zorbey Erkoçkar yeni projeler ile geliyor

İHA

Turizm ve işletme sektöründen tanıdığımız genç iş adamı Zorbey Erkoçkar 2019 senesinde bütün hedeflerine ulaştığını söyledi. 2020 yılına daha 1 ay kala muhteşem bir kutlama organize eden genç iş adamı camiadaki çok büyük isimlerle beraber yeni yıla gireceğini dile getirdi.

Zorbey Erkoçkar yeni projeler ile geliyor

Turizm ve işletme sektöründen tanıdığımız genç iş adamı Zorbey Erkoçkar 2019 senesinde bütün hedeflerine ulaştığını söyledi. 2020 yılına daha 1 ay kala muhteşem bir kutlama organize eden genç iş adamı camiadaki çok büyük isimlerle beraber yeni yıla gireceğini dile getirdi.
Zorbey Erkoçkar, “Yeni yılda hiç durmadan yeni yollar keşfetmeye ve çok mesafe katetmeye devam edeceğimizden çok eminim. Bu başarıların arkasında bana destek olan canım eşim Tuğçe Erkoçkar benim dünyam olan canım kızım Nefes Erkoçkar ve aile olduğumuz çalışan ekibimizin bu imzada payı çok büyük. Bizim hedeflerimiz tamamen insanlara daha kaliteli hizmet sunabilmektir. Biz kendimizi geliştirirken bir çok rakibimizi de rekabete sokup onlarında gelişmesinde büyük rol oynuyoruz gerek giyim gerek cafe ve turizm sektöründe çıtayı daha ilerilere taşıdığımızı görmek beni de çok mutlu ediyor. Bizi tercih eden herkese çok teşekkür ediyorum ve daha güzel hizmetlerle karşılarına çıkacağımıza ben ve ekibim adına söz veriyorum” dedi.

KARS

20 Aralık 2019 Cuma

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