Susuz’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı yapıldı

"O benim sünnetim değildi"

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Susuz kaymakamı Hamza İnam, Başkanlığı’nda ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı yapıldı.

Susuz Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde uygulamaya konulan 20192020 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”nın çerçevesinde yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Kaymakamımız Hamza İnam, Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de ele alınarak benzer nitelikte aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının yaşanmaması için alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Toplantı yapılan sunumların ardından sona erdi.

KARS 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:48

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