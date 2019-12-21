"O benim sünnetim değildi"

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Kars’ta bazı internet haber sitelerinde yayımlanan “Kars’ın Süpermen Rektörü” başlıklı habere tepkiler sürüyor.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu’ya destek veren AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Yöneticileri ve kurumları eleştirebilirsiniz, eleştirilerinizi gazetecilik adabında yapabilirsiniz. Ancak kişilerin onurlarıyla oynamamak şartıyla. Kars edebin ve saygının şehridir. Edebimizi ve saygımızı kaybetmeden şehrimize hizmet etmeliyiz” dedi.

Başkan Çalkın, Rektör Prof. Dr. Kapu’nun yanında olduklarını belirterek, bu tür karalamalarla bir yere varılamayacağına dikkat çekti.

KARS 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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