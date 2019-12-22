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Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri hazırlıkları

İHA

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri hazırlıkları

Sarıkamış’ta 22 Aralık 1914 yılında 3 bin 400 rakımlı, 2 metre karla kaplı Allahuekber dağlarını eksi 40 derece soğukta aşarak vatanlarını kurtarmak isterken, çetin kış koşullarına ve soğuğa yenik düşerek şehit olan 90 bin asker, 105. Yıldönümünde 345 Ocak 2020 tarihinde çeşitli etkinliklerle anılacak.
Gözlerini kırpmadan vatanları için canlarını donarak feda eden şahadet şerbeti içen 90 bin asker, 345 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak anma etkinlikleri çerçevesinde hazırlıklar devam ediyor. Kars valiliği kontrolünde Sarıkamış Kaymakamlığı koordinesinde törenler öncesinde başta misafirlerin konaklaması olmak üzere, yürüyüş güzergahı, tören alanı kardan heykellerin yapımı hazırlıkları da sürüyor.
345 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek olan Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri, 3 Ocak 2020 Cuma günü Şehit ve Gazi Aileleri onuruna verilecek yemek programı ile başlayacak. Sarıkamış Kazım Karabekir Cami okunacak Mevlidi Şerif Programı ve Meşaleli Yürüyüş ile ilk gün programı son bulacak.
Etkinlikler 4 Ocak 2020 Cumartesi günü Kardan Heykeller Sergisi’nin açılışı, Meşaleli Kayak ve Lazer Gösterisi ve Anma programıyla devam edecek.
Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” anma yürüyüşü Kızılçubuk Toplanma alanında başlayacak. Yaklaşık 6 kilo metrelik yürüyüşün ardından Ay Yıldız Tören alanında yapılacak tören ile devam edecek. Etkinlikler SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar helikopter gösterisiyle son bulacak.

KARS

22 Aralık 2019 Pazar

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