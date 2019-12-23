Serhat illerinde kişi başına düşen gelir hızla artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Serhat illerinde kişi başına düşen gelir hızla artıyor

İHA

TÜİK verilerine göre 20142018 döneminde kişi başına düşen gelir Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde artış göstererek 26 bölge arasında en yüksek performansı gösterdi.

TÜİK verilerine göre 20142018 döneminde kişi başına düşen gelir Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde artış göstererek 26 bölge arasında en yüksek performansı gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il ve bölge bazında kişi başına düşen gelir verilerini yayınladı. TÜİK’in verilerine göre 20142018 döneminde kişi başına düşen gelir Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin oluşturduğu TRA2 bölgesinde yüzde 84 oranında artarak 26 bölge arasında en yüksek performansı gösterdi ve son sıradan iki basamak yükselerek 24. sırada yer aldı. Verilere göre, Türkiye genelinde kişi başına gelir 20142018 döneminde yüzde 73 oranında artış gösterirken, TRA2 bölgesinde yüzde 84’e çıktı.
Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinden oluşan TRA2 Bölgesi, 2013 yılı kişi başına düşen gelir verilerine göre 9.901 TL ile 26 adet Düzey 2 Bölgesi arasında son sırada yer alıyordu. Bölge illerinde kişi başına düşen gelir 20142018 döneminde yüzde 84 oranında artarak 20.074 TL’ye yükseldi. TRA2 Bölgesi illeri, bu artış ile 20142018 döneminde kişi başına düşen gelirini en çok artıran bölge oldu.
Bölge illerinden Ardahan 2013 yılında 12.777 TL ile 66. sırada, Iğdır 12.722 TL ile 67. sırada, Kars 10.909 TL ile 77. sırada ve Ağrı 7.829 TL ile son sırada yer alıyordu. TÜİK’in 20 Aralık’ta yayınladığı verilere göre 20142018 döneminde Ardahan’da kişi başına düşen gelir yüzde 92 oranında artarak 26.659 TL oldu ve Ardahan 59. sıraya yükseldi. Aynı dönemde Ağrı’da kişi başına düşen gelir yüzde 78 oranında artarak 15.121 TL oldu. Iğdır, kişi başına düşen gelirini yüzde 92 oranında artırarak 26.316 TL’ye ulaştı ve 60. sıraya yükseldi. Kars ise aynı dönemde kişi başına düşen gelirini yüzde 84 oranında artırarak 22.831 TL’ye ulaştı ve bu rakamla 69. sıraya yükseldi.
Bölge illerinde yaşanan bu ekonomik gelişmede, tekstil alanında yapılan yatırımların istihdamı artırması, peynir, bal, kaz, tereyağı gibi yöresel ürünlerdeki markalaşma ve turizm sektöründe görülen gelişmeler etkili oldu. Serhat Kalkınma Ajansı’nın kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar Serhat illerine yaptığı yatırım, tanıtım çalışmaları ve turizme yönelik destekleri yatırımların artmasına ve turizmin gelişmesine ivme kazandırdı. SERKA desteğiyle bölge illerinin yakaladığı bu ivmenin artarak sürmesi için daha fazla yatırım yapılmasına ve bölge kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmalara devam ediliyor.

KARS

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:31
  • AKŞAM 16:51
  • YATSI 18:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri hazırlıkları
YEREL HABERLER Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri hazırlıkları
Kars’ta liseli öğrencilerden okuma kampanyası
YEREL HABERLER Kars’ta liseli öğrencilerden okuma kampanyası
Rektör Kapu’ya bir destekte Başkan Çalkın’dan geldi AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Edebimizi ve saygımızı kaybetmeyelim”
YEREL HABERLER Rektör Kapu’ya bir destekte Başkan Çalkın’dan ...
İstanbul'dan Kars'a uzanan sıcak el
YEREL HABERLER İstanbul'dan Kars'a uzanan sıcak el
Rektör Kapu’ya çirkin saldırıya kınama Rektörlük haber siteleri hakkında yasal işlem başlatacak Öğretim üyeleri sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi
YEREL HABERLER Rektör Kapu’ya çirkin saldırıya kınama Rektörlük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X