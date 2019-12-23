Kağızman’da kavga: 1 ölü

"O benim sünnetim değildi"

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Kağızman’da hayvan meselsi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kağızman’a bağlı Kuloğlu köyünde meydana geldi. Kuloğlu köyünde ‘hayvanları benim arazimden’ geçirdin meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada S.G. silahla vuruldu. S.G. olay yerinde hayatını kaybederken, Jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili C.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili olarak tahkikat devam ederken, Kuloğlu köyünde jandarma, Kağızman Devlet Hastanesi’nde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

KARS 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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