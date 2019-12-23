Kızıla bürünen Kars büyülüyor

"O benim sünnetim değildi"

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Kars’ta son günlerde gün batımından sonra ortaya çıkan ‘kızıl gökyüzü’ görenleri büyülüyor.

Kars’ta gün batımından sonra gökyüzü kızılı bürünüyor. Gökyüzünün kızıla bürünmesiyle birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntülerin seyrine doyum olmuyor.

Doğu Ekspresi güzergahında bulunan Demir Köprü’nün Kars Çayı’na kızıl olarak yansıması, insanları adeta kendinden geçiriyor.

Gün batımıyla birlikte Kars Çayı, Doğu Ekspresi güzergahındaki Demir Köprü, ağaçların suya yansıması, Aygır Gölü’nün güzelliği bir kez daha ortaya çıkıyor.

KARS 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:51

YATSI 18:17

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