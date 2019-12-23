Kızıla bürünen Kars büyülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kızıla bürünen Kars büyülüyor

İHA

Kars'ta son günlerde gün batımından sonra ortaya çıkan 'kızıl gökyüzü' görenleri büyülüyor.

Kızıla bürünen Kars büyülüyor

Kars’ta son günlerde gün batımından sonra ortaya çıkan ‘kızıl gökyüzü’ görenleri büyülüyor.
Kars’ta gün batımından sonra gökyüzü kızılı bürünüyor. Gökyüzünün kızıla bürünmesiyle birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntülerin seyrine doyum olmuyor.
Doğu Ekspresi güzergahında bulunan Demir Köprü’nün Kars Çayı’na kızıl olarak yansıması, insanları adeta kendinden geçiriyor.
Gün batımıyla birlikte Kars Çayı, Doğu Ekspresi güzergahındaki Demir Köprü, ağaçların suya yansıması, Aygır Gölü’nün güzelliği bir kez daha ortaya çıkıyor.

KARS

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:31
  • AKŞAM 16:51
  • YATSI 18:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karslı atletler başarıya doymuyor
YEREL HABERLER Karslı atletler başarıya doymuyor
Kars Belediyesi’nden Toplu Taşımacılık anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kars Belediyesi’nden Toplu Taşımacılık anketinden ...
Kağızman’da kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Kağızman’da kavga: 1 ölü
Serhat illerinde kişi başına düşen gelir hızla artıyor
YEREL HABERLER Serhat illerinde kişi başına düşen gelir hızla ...
Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri hazırlıkları
YEREL HABERLER Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri hazırlıkları
Kars’ta liseli öğrencilerden okuma kampanyası
YEREL HABERLER Kars’ta liseli öğrencilerden okuma kampanyası
Rektör Kapu’ya bir destekte Başkan Çalkın’dan geldi AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Edebimizi ve saygımızı kaybetmeyelim”
YEREL HABERLER Rektör Kapu’ya bir destekte Başkan Çalkın’dan ...
İstanbul'dan Kars'a uzanan sıcak el
YEREL HABERLER İstanbul'dan Kars'a uzanan sıcak el
Rektör Kapu’ya çirkin saldırıya kınama Rektörlük haber siteleri hakkında yasal işlem başlatacak Öğretim üyeleri sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi
YEREL HABERLER Rektör Kapu’ya çirkin saldırıya kınama Rektörlük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X