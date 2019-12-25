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5 yılda yapılacakları 9 aya sığdırdı

DHA

KARS´ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünün muhtarı Şahin Demirkaya, seçilmeden 5 yılda yapmayı planladığı hizmetlerin büyük bir bölümünü, 9 aya sığdırdı.

KARS´ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünün muhtarı Şahin Demirkaya, seçilmeden 5 yılda yapmayı planladığı hizmetlerin büyük bir bölümünü, 9 aya sığdırdı.
Duraklı köyünde 31 Mart 2019´da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olan Şahin Demirkaya, köy kahvesinde yaptığı konuşmada "Muhtar olur olmaz geceli gündüzlü çalışarak vaat ettiğim tüm sözlerimi yerine getireceğim ve Türkiye´nin en çalışkan muhtarı olacağım" diye söz verdi. Seçimi kazanıp muhtar olan Demirkaya, görev süresinin 9´uncu ayında verdiği sözleri yerine getirdi.
Görevi devraldıktan sonra köyde ağaçlandırma seferberliği başlatan, 5 yıldan beri yapılamayan yayla suyunu köyüne getirtmeyi başaran Demirkaya, çevre düzenlemesiyle, bahçe duvarlarının onarılmasını ve kireçle boyanmasını sağladı. Akyaka Kaymakamlığı'nın destekleriyle imece usulüyle köy içine 6 bin metrekare parke taş döşeten Demirkaya, köye bir de 3 katlı kültür evi inşa ettirdi. Eğitimlerini sürdüren 15 öğrenciye iş adamlarının katkılarıyla burs sağlayan Muhtar Demirkaya, yaptığı hizmetleri sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara duyurdu.
Muhtarlık görev süresi içerisinde yapmayı söz verdiği işleri 9 ayda tamamlayan Muhtar Şahin Demirkaya, yeni yapılan 4 katlı Çok Amaçlı Taziye Evi ve Kültür Merkezi'nde köyde yaşayan kadınlarla buluştu. Kadınlar, evde hazırladıkları yiyeceklerle toplantıya katıldı. Muhtar Demirkaya´nın azalarıyla birlikte yemek servisi yaptığı kadınlar, başta sağlık ocağı ve kütüphane olmak üzere taleplerini dile getirdi. Muhtar Demirkaya´yı da başarılarından dolayı tebrik eden kadınlar "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın" vardır diyerek de kadın emeğinin önemine vurgu yaptı.
Muhtar Demirkaya'nın eşi Pervin Demirkaya, eşinin aktif ve çalışkan olduğunu, sabahları erken kalkıp, köye daha iyi nasıl hizmet edeceğinin planını yaptığını söyledi. Muhtar olduğu günden beri, eşinin kendisini hizmete adadığını belirtti. 

KARS

25 Aralık 2019 Çarşamba

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