Kars’ta “Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2” paneli İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan: “21. yüzyılın Türkiye’sini şekillendirebilirsek, inanın ki bu dünyaya damgamızı vuracağımız bir yüzyıl anlamına gelecektir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars’ta “Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2” paneli İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan ...

İHA

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Kars'ta, "Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2" konulu panele katıldı.

Kars’ta “Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2” paneli İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan: “21. yüzyılın Türkiye’sini şekillendirebilirsek, inanın ki bu dünyaya damgamızı vuracağımız bir yüzyıl anlamına gelecektir"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Kars’ta, “Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2” konulu panele katıldı.
Erdoğan, 21. Yüzyılın Türkiye’sinin gençlerin eseri olacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin 21. Yüzyılda Dünya’ya damgasını vuracağını kaydetti. Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Sergi Sarayı’nda “Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2” konulu panel düzenlendi.
Panele İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Dr. Öğrt. Üyesi Alpaslan Kartal tarafından Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.
“Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2” konulu panelde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, “Eğer kendi geleceğimizi kuracaksak, bakın 21. yüzyıl sizin, bugün 20 yaşındasınız. Dünya’ya da birçoğunuz Ve 21. Yüzyılın başında ayak attı, öyle değil mi? Ve 21. Yüzyılın Türkiye’si sizlerin eseri olacak. Sizlerin yaşadığı ülke olacak. Bu Türkiye kendi kültürüyle, kendi değerleriyle, kendi inancıyla yoğrulmuş bir Türkiye olarak dünyaya damgasını vurabilir ve vuracaktır” dedi.
Erdoğan, “Buna inanmak zorundayız, bunun için çok çalışmak zorundayız, içimizde kapalı olmayacağız, dünyayı tanıyacağız. Ama dünyada kendi kimliğimizin temsilini en üst düzeyde, en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Eğer bunu başarabilirsek bakın dünyada birçok bunalım var. Birçok çatışma var, bir çok ölüm var, katliam var ve bunların devamı var. Bunlar böyle bitecek gibi gözükmüyor. Dünyanın bu bunalımlarına, bu sorunlarına yeni bir soluk getirecek bir anlayışa, bir yaşayışa ihtiyaç var. ‘Yiğit düştüğü yerden kalkar’ demişler. O zaman gençler bu huzurun, bu anlayışın battığı yerde, bu güneşin doğması gerekir. Yiğidin düştüğü yerden kalkması gerekir. Onun için Kafkas Üniversitesi öğrencileri olarak Anı’yı anlamak, Sultan Alparslan’ı tanımak, Ebul Hasan Harakani’yi tanımak, anlamak zorundayız ve onlardan alacağımız ilhamla 21. yüzyılın Türkiye’sini şekillendirebilirsek, inanın ki bu dünyaya damgamızı vuracağımız bir yüzyıl anlamına gelecektir” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından program Oturum Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Yüce ve Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ve Doç. Dr. Yaşar Kop’un konuşmacı olduğu “Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2” konulu panel ile devam etti. Panelin ardından programa katılanlara çeşitli hediyeler verildi.

KARS

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:32
  • AKŞAM 16:52
  • YATSI 18:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars 36 Spor ara transferde bombayı patlattı Kozan Sporlu Serkan Özkan yeşil beyazlı ekiple anlaştı
YEREL HABERLER Kars 36 Spor ara transferde bombayı patlattı Kozan ...
Bilal Erdoğan: 21'inci yüzyıl Türkiyesi sizlerin eseri olacak
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan: 21'inci yüzyıl Türkiyesi sizlerin ...
Bilal Erdoğan Kars’ta hedefi 12’den vurdu
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan Kars’ta hedefi 12’den vurdu
5 yılda yapılacakları 9 aya sığdırdı
YEREL HABERLER 5 yılda yapılacakları 9 aya sığdırdı
Buz gibi havada Sarıkamış şehitleri için saygı nöbeti
YEREL HABERLER Buz gibi havada Sarıkamış şehitleri için saygı nöbeti
Arpaçay Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Arpaçay Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı
Sarıkamış’ta kablo hırsızlığı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta kablo hırsızlığı
Kars’ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
Kızıla bürünen Kars büyülüyor
YEREL HABERLER Kızıla bürünen Kars büyülüyor
Karslı atletler başarıya doymuyor
YEREL HABERLER Karslı atletler başarıya doymuyor
Kars Belediyesi’nden Toplu Taşımacılık anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kars Belediyesi’nden Toplu Taşımacılık anketinden ...
Kağızman’da kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Kağızman’da kavga: 1 ölü
Serhat illerinde kişi başına düşen gelir hızla artıyor
YEREL HABERLER Serhat illerinde kişi başına düşen gelir hızla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X