Kars’ta “Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2” paneli İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan: “21. yüzyılın Türkiye’sini şekillendirebilirsek, inanın ki bu dünyaya damgamızı vuracağımız bir yüzyıl anlamına gelecektir"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Kars’ta, “Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2” konulu panele katıldı.

Erdoğan, 21. Yüzyılın Türkiye’sinin gençlerin eseri olacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin 21. Yüzyılda Dünya’ya damgasını vuracağını kaydetti. Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Sergi Sarayı’nda “Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2” konulu panel düzenlendi.

Panele İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Dr. Öğrt. Üyesi Alpaslan Kartal tarafından Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

“Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2” konulu panelde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, “Eğer kendi geleceğimizi kuracaksak, bakın 21. yüzyıl sizin, bugün 20 yaşındasınız. Dünya’ya da birçoğunuz Ve 21. Yüzyılın başında ayak attı, öyle değil mi? Ve 21. Yüzyılın Türkiye’si sizlerin eseri olacak. Sizlerin yaşadığı ülke olacak. Bu Türkiye kendi kültürüyle, kendi değerleriyle, kendi inancıyla yoğrulmuş bir Türkiye olarak dünyaya damgasını vurabilir ve vuracaktır” dedi.

Erdoğan, “Buna inanmak zorundayız, bunun için çok çalışmak zorundayız, içimizde kapalı olmayacağız, dünyayı tanıyacağız. Ama dünyada kendi kimliğimizin temsilini en üst düzeyde, en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Eğer bunu başarabilirsek bakın dünyada birçok bunalım var. Birçok çatışma var, bir çok ölüm var, katliam var ve bunların devamı var. Bunlar böyle bitecek gibi gözükmüyor. Dünyanın bu bunalımlarına, bu sorunlarına yeni bir soluk getirecek bir anlayışa, bir yaşayışa ihtiyaç var. ‘Yiğit düştüğü yerden kalkar’ demişler. O zaman gençler bu huzurun, bu anlayışın battığı yerde, bu güneşin doğması gerekir. Yiğidin düştüğü yerden kalkması gerekir. Onun için Kafkas Üniversitesi öğrencileri olarak Anı’yı anlamak, Sultan Alparslan’ı tanımak, Ebul Hasan Harakani’yi tanımak, anlamak zorundayız ve onlardan alacağımız ilhamla 21. yüzyılın Türkiye’sini şekillendirebilirsek, inanın ki bu dünyaya damgamızı vuracağımız bir yüzyıl anlamına gelecektir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program Oturum Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Yüce ve Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ve Doç. Dr. Yaşar Kop’un konuşmacı olduğu “Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak 2” konulu panel ile devam etti. Panelin ardından programa katılanlara çeşitli hediyeler verildi.

KARS 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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