Sarıkamış’a beklenen kar geldi

Sarıkamış’ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Sarıkamış’ta akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı etrafı beyaza bürürken, yağan kar en çok turizmcileri sevindirdi. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KARS 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:52

YATSI 18:19

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