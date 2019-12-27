Sarıkamış’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars ve Sarıkamış’ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

KARS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.