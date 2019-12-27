Kars’a beklenen kar yağdı

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Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu kentte sokaklara çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, yağan kar vatandaşlarında yüzünü güldürdü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar yağışının kentte gece de etkili olması bekleniyor.

KARS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:20

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