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Kars yeniden beyaz gelinliğini giydi

İHA

Kars'ta önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Kars yeniden beyaz gelinliğini giydi

Kars’ta önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Kar yağmasıyla birlikte tarihi güzelliklerin ortaya çıktığı Kars'ta, Kars Kalesi, Havariler Kilisesi ve Evliya Camisi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Doğu Ekspresiyle Kars’a gelenler ilk olarak Kars Kalesi'nde soluğu aldı. Kars’a İstanbul’dan geldiğini ifade eden vatandaş, “Kars’ta ilk günümüz, İstanbul’dan geldik buraya, Doğu Ekspresiyle geldik. Doğu Ekspresi 24 saat bir yolculuk yaptık. Kars’a ilk girdiğimizde güzel kar manzaraları karşıladı bizi, Erzurum’dan başladı kar yağışı, Akabinde Kars’a girdik. Çıldır Gölü’ne devam edeceğiz. Çıldır Gölü’nde atlı kızakta fotoğraf çekimimiz olacak. Burayı çok beğendik. İlk gün lapa lapa kar yağdı. Biz İstanbul’da bu kara hasret kalmıştık” dedi.
Öte yandan, kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan görsel manzara ise fotoğrafçıların işine yaradı.

KARS

28 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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