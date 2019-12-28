Kar yağışıyla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi hareketlendi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi son kar yağışın ardından sezonu açtı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan, sarıçam ormanlarının yanı sıra kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, kayak severler gönüllerince kaymanın tadını çıkardı. Cıbıltepe'de, kayak sezonunun açılmasının ardından çevre il ve ilçelerden gelen kayakseverler, kayak, snowboard ve kızak kaydı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej ile toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan bir snowboard pisti olmak üzere 9 pist hizmet veriyor.

KARS 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:54

YATSI 18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.