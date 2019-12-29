Kars’ta, Yurda Açılan Eşik Kars’ fotoğraf sergisi açıldı

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Kars'ta görev yapan 2 öğretmen, ‘Yurda Açılan Eşik Kars’ fotoğraf sergisi açtı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Konağı’nda açılan sergide, Kars fotoğrafları vatandaşların beğenisin sunuldu.

Kars’ın Digor ilçesinde öğretmenlik yapan Reha Paşa Soncan ve Dikme Köyü öğretmenlerinden Emre Can Şentürk, çektikleri fotoğrafları Karslılarla buluşturdu. Doğa ve yaşam kategorisinden yaklaşık 25 fotoğraftan oluşan sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı'nda açılan sergi, akşama kadar gezilebilecek. Sergiye tüm vatandaşlar davet edildi.

KARS 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:24

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AKŞAM 16:55

YATSI 18:21

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