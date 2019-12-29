Kars’ta köy okullarına destek konseri

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Kars’ta üniversite öğrencileri, köy okullarına destek amaçlı konser düzenledi.

Kars Kafkas Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri Koordinatörlüğü ve Azerbaycan Kültür Kulübü iş birliği ile köy okullarına yardım amaçlı düzenlenen konser yoğun ilgi gördü.

KAÜ Ahmet Arslan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, Azerbaycan’dan gelen öğrencilerin Kafkas gösterileriyle başladı. Beğeniyle izlenen Kafkas gösterisi ardından Kafkas Üniversitesi Tarih 4. Sınıf öğrencilerinden Ebru Çelik ve Azerbaycan Kültür Kulübü Başkanı Meltem Kaymakçı seslendirdiği türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Geç saatlere kadar süren konserden elde edilen gelir, köy okullarındaki öğrenciler için kullanılacak.

Etkinliğin ardından Azerbaycan Kültür Kulübü Başkanı Meltem Kaymakçı ve kulüp üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

KARS 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:52

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