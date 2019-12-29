Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

KARS´IN Sarıkamış ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sarıkamış´ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Kars´ın Sarıkamış ilçesi Parmakdere köyü olarak saptadığı deprem, 14.20´de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Sarıkamış´ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı olmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Erzurum´un Narman ilçesinin kırsal Güllüdağ Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.
KARS
29 Aralık 2019 Pazar
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