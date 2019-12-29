Kars’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.20’de merkez üssü Sarıkamış ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.

KARS 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:55

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.