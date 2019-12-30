Kars’ta yoğun sis etkili oluyor Hava ulaşımına sis engeli

Kars'ta önceki gün başlayan kar yağışı, yerini sabah saatlerinde yoğun sise bıraktı. Yoğun sis, uçak seferlerinde de aksamalara neden oldu.

Kentte etkili olan sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü Kars’ta, Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen Kars seferini yapan PC2590 sefer sayılı uçağının saat 09.15 yerine 11.00’de ve Anadolujet’in İstanbul Sabiha Gökçen Kars seferini yapan THY7300 sefer sayılı uçağının ise saat 10.50 yerine 11.50'de rötarlı gelmesi bekleniyor.

Öte yandan kent genelinde sis etkisini sürdürüyor.

KARS 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:56

YATSI 18:22

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