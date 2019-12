Kars’ta 70 yaşındaki ninenin eksi 10’da yaşam mücadelesi Yaşlı nineden ders gibi cevap: “Verdiğine şükür”

Kars’ta 70 yaşındaki nine, engelli oğlu ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Derme çatma gecekonduda yaşayan kadına komşuları yardım ediyor. Kendisine yöneltilen ‘nasıl yaşıyorsunuz’ sorusuna ise yaşlı kadın, ‘Allah'a şükür, verdiğine şükür’ diyerek cevap verdi.

Kars merkez Halitpaşa Mahallesi’nde kiraladığı derme çatma gecekonduda engelli oğlu İsmail Dağar ile birlikte yaşayan Sevim Dağar, yaşlılık maaşıyla gecekonduda hayata tutunmaya çalışıyor. Sevim nineye komşuları ve hayırseverler destek veriyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 23 ayda bir 200 lira para ve kömür yardımı aldığını ifade eden Sevim Dağar, borç ile aldığı kömür sobasını ise yakmakta zorluk çekiyor.



“Verdiğine şükür, ne yapalım”

Üniversite öğrencilerinin erzak getirdiğini söyleyen Dağar, “Vallahi yaşlılık maaşım var benim, bir de oğlum engelli raporlu, sakat iş yapamaz. Onun maaşı 600 lira ama halimize şükür. Verdiğine şükür. Ne yapalım, Allah ne verdiyse yiyoruz. Akşam getirdiler erzak verdiler, doldurdular dolabı, dolabı temizlediler, kendi elleriyle doldurdular dolabı” dedi.



“Yandı mı sıcak, yanmadı mı soğuk”

Derme çatma camları olmayan ve her tarafı dökülen, duvarları çatlayan evde oturan Sevim Dağar, “Soba yandı mı sıcak, yanmadı mı soğuk, ben bir dolap istiyorum. Sobayı yaktık mı sıcak, yakmadık mı soğuk, yardım fonundan 3 ayda bir 200 lira veriyorlar. Yalan yok. Kömürümü veriyorlar. Başka da bir şey yok” diye konuştu.

Halitpaşa Mahallesi’nde 20 yıla yakındır ikamet eden Sevim Dağar, engelli oğlu İsmail Dağar ile birlikte soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veriyor. Nefes aldığına şükreden Sevim nine, 150 lira kirada oturduğu evin hayırseverler tarafından onarılmasını bekliyor.

Kar yağmasının ardından daha da soğuyan hava Sevim Dağar ve oğlu İsmail Dağar'ın yaşamını olumsuz etkiliyor. Taksitle aldığı sobayı yakamayan Sevim nine, dışarıda bulunan sobayı yakarak soğuk kış günlerinde ısınmaya çalışıyor.

