Selim’de kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Selim’de kaçak kazı yapan 6 kişi, suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda Selim ilçesi Laloğlu köyünde izinsiz kazı yapan şüpheli 6 kişi suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince izinsiz kazı yapılan alanda 2x1 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur bulundu, 1 adet traktör, 2 adet kazma, 2 adet kürek ve 1 adet manevela ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
KARS
30 Aralık 2019 Pazartesi
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