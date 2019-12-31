Kars eksi 12’yi gördü, ağaçlarda kırağı oluştu

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Kars’ta, kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü kentte ağaçlar beyaza bürünerek, kırağı tuttu.

Kars'ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. 8 ayı kış olan kentte havaların yeniden soğuduğu kentte soğuktan demir parmaklıklar donarken, ağaçlar kırağı tutarak beyaz çiçek açtı.



“Soğuk kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu”

Kars’ta soğuk ile birlikte etkili olan kırağı ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kentte bulunan bütün ağaçlar beyaza büründü. Tarihi mekanlarla birleşen kırağı tutmuş ağaçlar insanların beğenisini kazandı. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kars’ta gece hava sıcaklığı eksi 15’i görürken, sabah saatlerinde eksi 12’yi gördü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkisini artırması bekleniyor.

KARS 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:22

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