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Sarıkamış Kaymakamı Koşal, yılbaşı gecesi eksi 15 derecede görev başında olan kolluk kuvvetlerine ...

İHA

Kars Sarıkamış İlçe Kaymakamı Recep Koşal, 2019 yılının son günü 2020 yılının ilk gecesi, Sarıkamışlı vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet ve jandarma personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında yol kontrol noktalarında durdurulan araçların yanlarına yaklaşarak vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kars Sarıkamış İlçe Kaymakamı Recep Koşal, 2019 yılının son günü 2020 yılının ilk gecesi, Sarıkamışlı vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet ve jandarma personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında yol kontrol noktalarında durdurulan araçların yanlarına yaklaşarak vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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