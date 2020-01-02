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Arpaçay’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı yapıldı

İHA

Arpaçay'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı.

Arpaçay’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı yapıldı

Arpaçay’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı yapıldı.
Kaymakam Abdil Koç, Başkanlığı’nda Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, tüm kurum amirleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Toplantıda ilgili Bakanlıklar arasında imzalanan protokol kapsamında her kurumun üzerine düşen görev ve sorumluluklar masaya yatırıldı.
Kaymakam Abdil Koç, Kadına şiddete sıfır taviz ve tolerans ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Koç, vatandaşlara toplum yapısının vazgeçilmez ve değerli mensubu olan kadınlara hak ettiği kıymetin verilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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