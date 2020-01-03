Karslı minik öğrenciler harçlıklarıyla köy okulundaki kardeşlerine hediye aldı

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Yenişehir İlkokulu’nun minik öğrencileri, ‘Bir Kalem Sende Ver’ projesi kapsamında köy okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdiler.

Yenişehir İlkokulu minik öğrenciler, harçlıklarından artırdıkları paralarla Arpaçay’a bağlı Akçakale Köyü ilkokulunda eğitim öğretim gören öğrencileri ziyaret ederek yanlarında getirdikleri kırtasiye malzemeleriyle birlikte çeşitli hediyeler vererek anlamlı bir gönül bağı kurdular.

Bir süre öğrencilere sohbet eden mini,k öğrenciler daha sonra Arpaçay Akçakale Köyü’nden ayrıldılar. Kars Yeni Şehir İlkokulu’nun bu tür etkinliklerinin devam edeceği öğrenildi.

KARS 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:53

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