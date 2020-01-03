VHO Selim belediyesi ile protokol imzaladı

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile Selim Belediyesi arasında Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması ve Rehabilitasyonu amacıyla protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun “Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu Başkanlığı’nda 24.12.2019 tarihinde bizimde iştirak ettiğimiz Kars İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısında alınan karar gereği Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül’ü davet ettik. Söz konusu protokolü en kısa sürede imzalayıp İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz hayvanların popülasyonlarının kontrol altına alınmasını sağlamak ve rehabilitasyonu süreçlerini başlatmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda da ilgili mevzuatlara uygun, İlçemize yakışır nitelikte “Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi” yapacağımızı şimdiden beyan ediyoruz. Katılımları ve işbirlikleri için Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül’e teşekkür ediyoruz” dedi.

İmza töreninden sonra söz alan Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül “Şehrimizin en önemli sorunlarından olan sahipsiz hayvanların popülasyon kontrolü ve rehabilitasyon sürecini yönetmek için Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak çözüme katkı sağlayabilmek adına İl Hayvan Koruma Kuruluna protokol sunmuştuk. Susuz ve Sarıkamış Belediyelerimizden sonra bugün Selim Belediye Başkanımız ile de protokolümüzü imzaladık ve mümkün olan en kısa sürede süreci başlatmayı umuyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından taraflar hazırladıkları protokole imza attı. Protokolle Selim’de başı boş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması sağlanacak.

KARS 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:53

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