Kedi ile köpeğin örnek dostluğu

KARS'ın Akyaka ilçesinde, kedinin soğuktan korunmak için Kangal köpeğine sokulup, uyuması, görenlerin içini ısıttı.

İlçeye bağlı Duraklı köyü muhtarı Şahin Demirkaya, kedisi ile köpeğinin dostluğunu cep telefonuyla görüntüleyip, bunu sosyal medyada palaştı. Kedi ile köpeğin dostluğunu herkesin örnek almasını isteyen Muhtar Demirkaya, "Soğuktan korunmak isteyen kedi, düşmanı olarak bilinen köpege sarılarak ısınmaya çalışıyor. Köpek de ona karşılık veriyor. Bu insanlara ders verecek nitelikte. Demek ki dünyada da barış, kardeşlik ön plana çıkabilir" dedi.



KARS 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:53

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AKŞAM 16:59

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