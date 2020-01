Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri başladı

Sarıkamış Şehitlerini 105. yıl anma etkinlikleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle başladı.

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri, Kars Valiliği öncülüğünde Alile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü marifetiyle şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna yemek verildi.

Sarıkamış’ta bir otelde Kars Valisi Türker Öksüz’ün ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kars İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Azerbaycan Kars Başkonsolos Nuru Guluyev, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile şehit yakınları, gaziler ile gazi yakınları katıldı.

Başta Sarıkamış Şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Şişli Merkez Cami İmam Hatibi Ali Derman tarafından Kuranı Kerim tilaveti okundu. Yenilen yemek sırasında Vali Öksüz ve Bakan Yardımcıları Koca ile Baydaş, olmak üzere tüm protokol mensupları şehit yakınları ve gaziler ile aynı masada oturarak uzun süre sohbet ettiler.

Programda bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, “Sarıkamış harekatının 105. yıl dönümü münasebetiyle, başta Sarıkamış’ta vatanı için can veren kahraman askerlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimize Yüce Allahtan rahmet diliyorum. 1914 yılının Aralık ayında eksi kırk derecede her şeyi boğan soğuk, buz gibi havada askerlerimiz can verip cennete yürürken, hayat bulan, yeşeren, tüm vatan sathına yayılan ve onlardan bize kalan şey vatan sevgisi ve millet sevdası olmuştur. Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu bu necip millet, söz konusu olan vatan ise tıpkı ecdadının da yaptığı gibi hem serden hem yardan geçmiş ve mukaddesatı için gözünü kırpmadan ya şehadet şerbetini içmiş ya da gazilik mertebesine ulaşmıştır. Aradan geçen bir asırdan fazla zamana rağmen, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta yaşanan olaylar bugün farklı ülkeler üzerinden bizlere tekrar yaşatılmak istenmektedir. Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, İsrail, İtalya, Fransa’nın hasmane tutumları, Suriye’de tezgâhlanan oyunlar, 15 Temmuzda yapılan hain kalkışma bize gösteriyor ki her ne kadar piyonlar değişse de Türk milletinin düşmanları bu cennet vatanı parçalamak için boş durmuyorlar ve durmayacaklar” dedi.

Kars Valisi Türker Öksüz’de , “Vatanı, milleti ve devleti için canını hiçe sayarak şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizin kıymetli emaneti olan siz değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyetimi ifade ederek, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün, tarih sahnesinde yerini aldığı günden beri onuruyla yaşamış aziz milletimizin, kendisine vurulmak istenen esaret zincirleri parçalamak için allahuekber dağlarında “allahu ekber” nidalarıyla şehadete erişlerinin 105’inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile yâd etmek, aynı zamanda siz şehit ailelerimize ve gazilerimize olan şükran duygularımızı ifade etmek için bir aradayız. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal topraklarda bugün yine özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, burada huzurlu bir şekilde bir araya gelebiliyorsak, mukaddesatımız koruma altındaysa, minarelerimizde ezanlar okunabiliyorsa, şanlı bayrağımız dalgalanabiliyorsa, bunu; bedelini canıyla, kanıyla ödeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Malazgirt’ten Sarıkamış’a, Çanakkale’den Sakarya’ya, Kıbrıs’tan 15 Temmuz’a, Zeytin Dalı’ndan Barış Pınarı’na kadar canlarını bu değerler uğruna feda etmiş olan aziz şehitlerimiz ve yine bu uğurda can vermeye hazır olduğunu gösteren kahraman gazilerimiz sayesinde bu güzellikleri yaşıyoruz. Onların uğrunda can verdiği bu topraklar, akıttığı kanla vatan olmuştur. Hiçbir feragat, hiçbir vazgeçiş, can kadar kıymetli olamaz. Ancak, vatan, millet, iman; can kadar, canan kadar sevilirse insan kendinden vazgeçebilir, milleti için canını feda edebilir. İşte bu şuurla devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakârlıklar gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Rabbim tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize rahmet eylesin” diye konuştu.

Etkinlikler bu akşam Sarıkamış Kazım Karabekir Cami’deki Mevlidi Şerif okutulmasıyla devam edecek. İlk gün programı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’ndan Şehitler Anıtına kadar düzenlenecek Meşaleli Yürüyüş ile son bulacak. Yürüyüş öncesi meydanda kurulacak sahnede ilahiler ve yerel sanatçılar tarafından Sarıkamış ağıtları okunacak. Ayrıca Sanatçı Ömer Faruk Elmas tarafından kum sanatı gösterisi yapılacak. Saat 18.30'da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde son bulacak.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin ikinci gününde ise "Kardan Heykeller" sergisi açılacak. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılması bekleniyor.

Aynı gün saat 17.30'da Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek. Işıklı lazer gösterisinin de yapılacağı etkinlikte, sporcular ellerinde meşalelerle Bayraktepe'den inecekler ve meşalelerle "105. Yıl" yazısı yazacaklar. 4 Ocak Cumartesi günü ayrıca saat 18.30'da Ekinata Grand Toprak Oteli'nde bir anma programı düzenlenecek. Programda Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan "Evlat" filminin gösterimi yapılacak ve Muğla Üniversitesinden Tuncay Öğün tarafından "100 Soruda Sarıkamış" konulu bir sunum gerçekleştirilecek.

Etkinliğin son günü olan 5 Ocak Pazar günü ise "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve alanından Kars müftüsünün Kur'an tilavetiyle başlayacak yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an tilaveti ile çelenk konulmasının ardından Tugay Komutanlığı tarafından bir de harekât brifingi verilecek. Anma programı, Solotürk ve Çelik Kanatlar helikopter ekibi gösterisi ile son bulacak.

