Kurt karayoluna indi Soğuk ve kar yağışı Kars’ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor

Kars’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının eksi 10 derecenin altına düştüğü Kars’ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası Kars kalesinin olduğu bölgede kartpostallık görüntüler oluşurken, buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadılar.

Soğuk ve kar yağışı yaban hayatı da olumsuz olarak etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan kurt karayoluna kadar inerek yiyecek aradı.

KARS 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:25

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