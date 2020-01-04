Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harakatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller, yoğun ilgi gördü.

Kardan heykeller, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesine 200 kamyon kar getirilerek, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda, Atatürk, Kafkas ve Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve öğrencilerinin 8 günlük çalışması ile tamamlandı. Dev türk bayrağının üzerine örtüldüğü heykeller vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar dev Türk bayrağıyla kaplı heykeller önünde askerlerle birlikte açılış öncesi bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan asker heykellerinin açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve davetliler tarafından yapıldı. Bakanlar kardan heykellerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti ve kardan heykellere kırmızı karanfiller bıraktı.

Kardan heykellerin açılışına katılan binlerce kişi, duygu dolu anlar yaşadı.FOTOĞRAF



KARS 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:54

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